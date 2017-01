Un bal typique des années 1950 à l’Inter

Le Bal de la charité, organisé chaque hiver à l’Inter, était l’événement à ne pas manquer à Porrentruy. Un comité de dames mettait cette manifestation sur pied afin de trouver des fonds pour l’une des premiè res crèches de la région. Pour rendre hommage à cette époque et inaugurer la salle rénovée de l’Inter, l e Musée de l’Hôtel-Dieu y organisera un bal d’époque le dimanche 22 janvier. Retour dans notre édition de mercredi sur l'histoire de c et événement qui réunissait la haute société de Porrentruy des années 1930 aux années 1980.