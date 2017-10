Un bâtiment inoccupé a été la proie des flammes à Goumois

L’alerte a été donnée hier vers 15 h 10. Un violent incendie a ravagé une vieille maison inoccupée de Goumois. «J’ai vu des flammes derrière la maison, puis elles ont percé la partie gauche du toit, raconte une témoin. La fumée était épaisse et avait une couleur étrange.» Pas moins de trente pompiers, du Service d’intervention et de secours (SIS) Franches-Montagnes Centre, qui a été renforcé par certains soldats du feu du SIS Franches-Montagnes Est et d’autres Français, ont œuvré pour arrêter l’incendie. Le centre de renfort de Tramelan a aussi apporté son concours.