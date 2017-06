Un Collège ouvert et solidaire au monde

Mardi au Collège de Delémont, la cour de récré est devenue l’espace d’une journée une véritable cour de Babel où l’on voyageait à chaque pas. Les 600 élèves et leurs 86 enseignants ont mis sur pied la 8e Fête de la Solidarité, avec le soutien de la FICD, la Fédération interjurassienne de coopération et de développement, et de quinze associations actives dans les pays du Sud et de l’Est. Visite dans notre édition de mercredi.