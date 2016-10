Un comité de soutien créé pour aider les sinistrés du séisme à Amatrice

Les Italiens de la région ont mis sur pied un comité de soutien pour venir en aide à leurs compatriotes touchés par le séisme à Amatrice et dans ses environs. Ils lancent une récolte de fonds avec pour objectif de recueillir plus de 100 000 francs et reconstruire un édifice d’importance publique dans une des localités martyres.