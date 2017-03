Un "déclassement" menace la ligne Genève-Bienne-Moutier-Delémont-Bâle

L’Office fédéral des transports a mis en consultation cette semaine un nouveau «plan stratégique du trafic ferroviaire grandes lignes». Ce plan prévoit une division en un réseau «de base» et un réseau «premium». La ligne Bâle-Delémont-Bienne ne figure pas dans le réseau «premium», lequel aurait droit à tous les égards (cadences, qualité du matériel roulant, etc.). Comme on peut s'y attendre, les réactions à ce "coup en-dessous de la ceinture" sont vives.