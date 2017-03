Un demi million de francs de rénovation en 13 ans au château

Plus de 500 000 fr. ont été engagés entre 2002 et 2015 par le canton en travaux d’entretien pour les extérieurs du château de Porrentruy. D’ici 2020, près d’1 million de fr. d’investissements sont prévus, répond le canton à la Municipalité bruntrutaine, questionnée par un élu. Ce soir, lors du Conseil de ville , il sera aussi question de fusion de commune et de manager de ville. Le point dans notre édition de jeudi.