Un demi-siècle de lutte pour le POP Jura

Les bouchons de vin – rouge, évidemment – ont fait pop! ce samedi pour célébrer le demi-siècle de la fondation du POP Jura, le Parti ouvrier et populaire. Cinquante années qui n’ont jamais été faciles pour le petit poucet de la gauche radicale, entre censure d’Etat, affaire des fiches, guerre froide et effondrement du communisme. Malgré ces avanies, le POP, désormais allié au Combat socialiste et aux Verts (CS-POP•Verts) réussit à tirer son épingle du jeu et demeure une des forces politiques majeures à Delémont. Militant du grand soir et de la première heure, Bernard Burkhard revient sur ces années de lutte pour les travailleurs et les plus modestes. A lire aujourd'hui.