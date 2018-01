Un des auteurs présumés sous les verrous

Un des auteurs des attaques de bancomats en Ajoie a été arrêté à Colmar et extradé. C’est le second malfaiteur arrêté après que la poste et une banque de Boncourt ont été prises pour cible en 2015. Le premier avait été condamné à Porrentruy à 4 ans de prison. Le Ministère public et la police se réjouissent de l’excellente collaboration avec leurs homologues de Bâle-Campagne, qui permet petit à petit de mettre la main sur les coupables.