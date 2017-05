Un festival exclusivement consacré au jeune public

Le tout premier festival Zig-Zag-Zoug, adressé au jeune public, va transformer la salle de spectacle de Courtételle en grande cour de récré à la rentrée, fin août.

L’idole des jeunes Henri Dès allumera la mèche vendredi 25 août, à 19 h.

Et le lendemain, c’est un véritable feu d’artifice qui éclatera avec une flopée de spectacles et d’activités pour les mômes de 4 à 10 ans (et accessoirement, leurs parents). Présentation.