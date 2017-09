Un festival voit le jour dans le Petit Val

L’église de Sornetan et ses alentours accueilleront le premier O-tone Jazz Festival du 22 au 24 septembre. Désireux de promouvoir leur Petit Val, les organisateurs ont pour but de réunir les amoureux de musique dans un cadre chaleureux et convivial. Le jazz évidemment, mais aussi un large panel de musiques actuelles seront proposés dans l’église et sous un chapiteau aménagé à l’extérieur. Unitrio, Marie Krüttli Trio ou encore Elina Duni seront les têtes d’affiche d’une manifestation qui cherchera également à promouvoir les talents régionaux. Une affiche à découvrir dans notre édition du jour.