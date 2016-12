Un garde-temps estampillé «Renan»

Enfant de Saint-Imier, issu d’une famille qui lui a transmis la passion de l’horlogerie, David Gagnebin a décidé voici trois ans de redonner vie à la marque horlogère G. Gagnebin et Cie, fondée en 1911 à Tramelan par son arrière-grand-père et disparue dans les années 1960. Depuis 2014, le jeune homme a créé durant son temps libre une dizaine de modèles et vendu quelque 300 montres à lui seul, le tout en marge de son activité professionnelle de designer dans une boîte horlogère à Bienne.

Fort de ces premiers succès, David Gagnebin s’est lancé un nouveau défi: créer, grâce à une action de financement participatif, une gamme de montres estampillées «Renan», en hommage à ses ancêtres originaires du village. Portrait dans notre édition de lundi.