Un gendarme mordu à la St-Martin

Une résidante jurassienne a écopé de 60 jours-amendes avec sursis pour avoir donné un coup de pied au visage et mordu un policier. Malgré 4 épaisseurs de vêtement, ce gendarme a été blessé, signe de la violence de l’agression. Les policiers sont incités à déposer plainte pénale mais, dans le milieu, on réclame des sanctions plus sévères, au minimum trois jours de prison ferme. Le détail en l'édition de ce mercredi 29 mars.