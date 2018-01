Un geste fraternel pour marquer le 18 juin à Moutier

D’ores et déjà inscrite dans les livres d’histoire, la date du 18 juin 2017 a droit à son monument. C’est l’avis de Pro Jura qui, sur une idée du taxidermiste et sculpteur Christian Schneiter, projette d’offrir à la ville de Moutier une œuvre géante en bronze représentant une poignée de mains. «Elle est le symbole du rapprochement entre Moutier et le Jura, mais également celui de la réconciliation. Chacun peut y trouver une interprétation», glisse l’artiste. Les porteurs du projet sont encore à la recherche du financement. Le monument devrait être inauguré dans le courant de l’année 2019.