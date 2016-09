Un geste pour les dents des démunis

Trois motions, trois préavis du Conseil municipal, et trois fois le législatif qui désavoue l’exécutif. Ainsi pourrait-on résumer la séance du Conseil de ville d’hier soir à Moutier. Les élus ont accepté l’idée d’une participation financière de la Municipalité pour les frais dentaires des travailleurs pauvres. Ils ont en revanche

balayé les motions demandant l’installation d’une webcam panoramique et la mise en place d’un dispositif plus contraignant pour les élections à la mairie.