Un gros crédit pour faire redécoller le stade Henri-Cobioni

Le Conseil municipal de Moutier soumettra au Conseil de ville, lundi prochain, la demande d’un très important crédit destiné à la rénovation du stade Henri-Cobioni. Renovées il y a plus de 25 ans, les infrastructures nécessitent non seulement le remplacement complet de la surface de course, mais aussi l’ajout d’un dispositif de drainage du terrain central, entre autres. En cas d’acceptation du crédit demandé, qui s’élève à 895 000 francs, les travaux débuteront au printemps 2018 et s’achèveront en principe fin août. Le Quotidien Jurassien propose un tour de piste dans son édition du jour.