Un important chantier sur les rails

Les CFF entreprennent dès lundi et jusqu’au lundi 17 octobre des travaux conséquents sur la ligne entre Sonceboz-Sombeval et Moutier. Le chantier, d’un coût estimé à 6,4 millions de francs, interdira la circulation des trains qui seront remplacés par des bus. Le tablier du passage inférieur de Corgémont sera par ailleurs remplacé le week-end des 8 et 9 octobre. Tous les détails dans l'édition de ce samedi.