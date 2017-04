Un jour tout feu tout flammes au hangar à Courchapoix

Samedi, le flambant neuf hangar du SIS Val Terbi, à Courchapoix, ouvre ses grandes portes pour se montrer à la population. C’est la flamboyante concrétisation d’un projet de fusion des deux Services d’incendie et de secours du val Terbi, démarré cinq ans plus tôt et mené à la vitesse d’un camion gyrophares allumés. Un nouvel outil très apprécié des 79 pompiers bénévoles, qui doivent faire preuve d’une passion brûlante pour assurer leur mission toujours plus réglementée. La suite dans notre édition de mercredi.