Un lien humain, simple comme un dessin

La 20e édition du festival Tramlabulle s’est achevée hier sur un bilan réjouissant,

que l’on parle d’affluence, de découverte ou d’émotions. La rencontre entre le duo de dessinateurs Barrigue-Pitch Comment et une trentaine de migrants a apporté une touche d’humanité. Un échange simple et fort à la fois, au-delà des mots, porté par les sourires et les traits déposés sur la feuille blanche. Reportage.