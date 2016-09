Un lieu de rayonnement de la paix pour le 600e de la naissance de Nicolas de Flüe

La Suisse fêtera l’an prochain le 600e anniversaire de son saint patron Nicolas de Flüe, présent dans un lieu de culte sur trois dans le canton. Un comité suisse a décidé d’initier un chemin pour la paix. Son étape jurassienne, le Carmel de Develier, célébrera le 22 janvier l’arrivée de reliques de Saint Nicolas et de Saint Charbel, deux ermites artisans de paix et bâtisseurs de ponts. À cette occasion, Gérald Friche de Vicques dévoilera une exposition itinérante témoignant de la forte présence de Saint Nicolas dans les lieux de culte, chapelles, églises et oratoires du Jura pastoral. À lire dans notre édition de mercredi.