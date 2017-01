Un magasin en vrac et sa centaine de produits de base

Un magasin en vrac ouvrira ses portes ce printemps à Saignelégier. Une initiative lancée par Mag en vrac et Anne-Françoise Chappuis, Claudine Donzé et Emmanuelle Schaffter, à laquelle s’ajoutera un coin social. En entrant dans le magasin, le client découvrira une centaine de produits de base. S’y trouveront des produits alimentaires tels que farines, pâtes, ou encore sirops, huiles, légumes, mais aussi des savons et des produits de nettoyage. Le client apportera ses propres récipients, bocaux ou sacs, les tarera puis les remplira à sa convenance. Des contenants consignés seront aussi disponibles. Une présentation à lire dans l'édition de ce samedi 21 janvier.