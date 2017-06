Un oeil, et le bon, sur le vote de dimanche

Dix collaborateurs supplémentaires viendront épauler les sept observateurs fédéraux demain au moment du dépouillement à Moutier. Cet engagement de dernière minute fait suite à des soupçons d’irrégularités concernant le vote éventuel de personnes décédées ou de citoyens incapables d’exprimer leur voix. Les bulletins douteux seront pointés et mis de côtés, l’idée étant d’assurer un résultat le moins contestable possible. Et ainsi limiter la portée des recours, Moutier-Prévôté en ayant déposé un hier. A lire dans notre édition du jour.