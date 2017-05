Un oeil jurassien sur les urnes françaises

L’élection présidentielle française a été observée de près par un habitant de Saint-Ursanne: Andreas Gross, dans le cadre d’une mission internationale.

«Il n’y a pas de démocratie parfaite, on peut toujours faire mieux. L’idée est d’analyser toutes les démocraties, y compris les démocraties matures et fortes qui fonctionnement normalement bien, mais où on peut toujours apprendre», observe-t-il. Développement dans Le Quotidien Jurasssien de mardi.