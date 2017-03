Un oui massif à la déchetterie régionale

Le Conseil de ville a accepté hier soir à une large majorité et un seul refus agrarien d’adhérer au projet de déchetterie régionale et d’accepter le crédit de 4 millions de francs nécessaires à sa construction. Il a aussi validé le message au Corps électoral qui se rendra aux urnes le 11 mai pour ratifier ce crédit et cette adhésion. Le détail en l'édition de ce mardi.