Un P’tit du gros entre rock et voix

Le P’tit du Gros du Noirmont a dévoilé vendredi sa programmation consacrée à la découverte suisse. La soirée de jeudi sera consacrée aux artistes rock, comme Them Stone, alors que celle de vendredi fera la part belle à la voix avec notamment Color of Rice. Le samedi soir se dessine par contre très éclectique. Les infrastructures connaîtront pour cette 7e édition des réaménagements, notamment les bars et espaces couverts. Présentation dans Le Quotidien Jurassien de samedi.