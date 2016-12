Un petit tronçon de bitume, un grand pas pour le Jura

Le dernier des tronçons de la Transjurane sur sol jurassien, long de 5 kilomètres entre Delémont-Est et Choindez, a été inauguré hier en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard et de quelque trois cents invités. Achevée à l’issue de près de 30 ans de travaux d’un coût de 4 milliards de francs, l’autoroute doit offrir au canton du Jura ce qu’il a longtemps revendiqué: une route vitale pour son désenclavement et son développement. Reportage.