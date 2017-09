Un plan pour le Doubs

Le plan directeur localisé du Doubs a été présenté jeudi soir aux citoyens de Clos du Doubs, réunis en assemblée communale. Ce plan touche tant à la protection contre les crues et à l’environnement, qu’au paysage, à l’urbanisme et à la mobilité et représente un nouveau chantier de grande ampleur pour la commune. Les détails dans Le Quotidien Jurassien de samedi.