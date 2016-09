Un prestigieux prix pour Blaise Héritier

Blaise Héritier s’est vu remettre hier le Prix Stephan Jaeggi, la plus haute distinction du monde des cuivres en Suisse dans le cadre d’un double concert, réunissant l’Ensemble de cuivres jurassien et le Blasorchester de Siebnen. «Par ce prix, nous honorons le remarquable travail et l’engagement sans faille de Blaise Héritier pour l’ensemble de la musique à vent», a souligné Heini Füllemann, administrateur de la Fondation «In memoriam Stephan Jaeggi».