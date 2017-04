Un printemps difficile pour les batraciens

Installés à mi-février, les crapauducs d’Ajoie ont été enlevés dernièrement. Baisse drastique de grenouilles, climat non favorable et présence de prédateurs: le bilan 2017 n’est pas des plus réjouissants. La nouvelle installation de Courtedoux, sous l’égide de la Confédération a, elle, réservé de belles surprises. Reportage.