Un programme plus riche que jamais pour la 3e édition de Delémont’BD

Régis Loisel, invité d’honneur de Delémont’BD, a découvert jeudi avec enthousiasme l’exposition qui lui est consacrée dans les entrepôts Rippstein, la plus grande jamais organisée en Suisse autour de son œuvre. Une cinquantaine de classes s’est inscrite pour partir à la découverte des dix expositions officielles et de la vingtaine d’expositions «off», proposées à l’occasion des Journées suisses et internationales de la BD. Le coup d’envoi officiel du festival sera donné ce vendredi soir, en présence de Régis Loisel. La cérémonie d’ouverture rendra également un hommage marqué à André Jobin, scénariste de Yakari.