Un public fidèle pour le CormoRock

Le festival de rock et de metal de Cormoret, le CormoRock, vivait vendredi et samedi sa 7e édition. Rare survivant des festivals de metal de la région, le CormoRock avait affiché ses ambitions et son envie de réunir les générations autour de ses deux soirées. A lire dans l'édition de ce lundi.