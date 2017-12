Un rappel: boire ou conduire, il faut choisir. Et on peut s’adresser à Nez Rouge

«Boire ou conduire, il faut choisir!» C’est sur cette formule importée d’outre-Jura et bien connue que les polices romandes et tessinoise lancent leur première campagne commune de prévention. Une campagne qui correspond en tout point aux objectifs d’une autre action bien connue, celle de Nez Rouge. L’action est en cours et on cherche encore des bénévoles. Le point dans notre édition de mardi.