Un raz de marée pour le service public

Le service public de l’audiovisuel mais aussi les chaînes privées de radio et télévision ont la cote auprès des Suisses et des Jurassiens. Tous les cantons ont dit oui au maintien de la redevance. La Suisse à 71,57%, le Jura à 78,09% – deuxième plus fort rejet des cantons – et le Jura bernois à 73%. Le régime financier de la Confédération a été plébiscité. La Suisse dit oui à 84,11%, le Jura à 79,35% et le Jura bernois à 76,70%. Résultats détaillés et analyses dans notre édition de lundi.