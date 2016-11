Un regard utile sur la démographie

Avec la fusion et ses nombreux projets immobiliers, la commune de Valbirse est au-devant de grands défis en termes de développement démographique. Une jeune étudiante s’est penchée sur la problématique dans le cadre de son travail de bachelor en économie d’entreprise. Son analyse représente un outil important pour les autorités puisqu’elle identifie les besoins de la population et fournit un certain nombre de recommandations.