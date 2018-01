Un revers qui ternit un bilan positif

Son bilan à la tête de l’exécutif de Montfaucon paraît plus qu’honorable avec des réalisations avant-gardistes. Toutefois on sent Giovanni Todeschini quelque peu contrarié à l’heure de quitter son costume de maire. La commune ne dispose plus que d’une seule parcelle à bâtir, un point noir au tableau, qui chicane le maire sortant: «Souvent, je pense pouvoir mettre les gens d’accord, je vise le consensus mais là je n’y suis pas arrivé», regrette-t-il. Portrait du sortant dans notre édition de mercredi.