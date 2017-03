Un service condamné à disparaître?

Certaines fermes d’Envelier ne sont plus desservies par la Poste depuis une année et demie. Plusieurs autres exploitants, menacés de ne plus être livrés par

le facteur à leur tour, réagissent. «Déçus», ils ont fait opposition à une décision de l’entreprise de service public, ce qui a engagé une procédure de conciliation et retarde l’inéluctable. Tous les détails dans l'édition de ce jeudi 16 mars.