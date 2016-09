Un simulateur inédit dans l’Arc jurassien

Fraîchement installé dans le campus tertiaire Strate J, le domaine Santé de la Haute École Arc (HE-Arc) étrenne un centre de simulation unique dans tout l’Arc jurassien. Les étudiantes et étudiants en soins infirmiers peuvent exercer leur pratique dans des salles équipées du nec plus ultra des matériels, et truffées de caméras et de micros. Répondant au dernier cri de la technologie, le centre de simulation delémontain est le plus pointu de l’Arc jurassien, prêt à accueillir les étudiants de Neuchâtel qui viendront s’y entraîner. A lire dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.