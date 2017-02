Un suivi pointu et inédit des bâtiments

Porrentruy est la première ville suisse à mettre en place un suivi énergétique de ses bâtiments en temps réel, à distance et le tout mutualisé sur une plateforme en ligne. Des données instantanées sur la consommation en eau, électricité et chauffage qui permettent d’économiser de l’argent, et des fuites. Explications dans l'édition de ce mercredi.