Un tarif différencié pour les agriculteurs

La nouvelle Loi sur la gestion des eaux contribue à faire augmenter le prix d’achat de cette denrée dans les communes jurassiennes. Ces augmentations touchent toute la population et particulièrement les agriculteurs, qui bénéficient dans certaines communes de tarifs différenciés. Les précipitations se sont faites rares ces derniers mois, et il est nécessaire de surveiller les nappes et les cours d’eau avant l’éventuelle mise en place de mesures restrictives. Le point dans Le Quotidien Jurassien de mercredi.