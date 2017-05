Un temps à girolles à Bellelay

La Fête de la tête de moine a battu son plein ce week-end à Bellelay, sur ses terres, pour la deuxième fois. Le temps n’a pas arrêté les amoureux de la rosette, qui ont été plus de 6000 à faire le voyage jusqu’à Bellelay. Les organisateurs sont satisfaits de cette deuxième édition et annoncent d’ores et déjà qu’une troisième aura lieu l’an prochain au même endroit. Reportage dans notre édition de lundi.