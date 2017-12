Un vaste plan d'action pour voler au secours des butineuses

Les cantons du Jura, de Vaud et le Jura bernois volent au secours des abeilles en lançant un projet majeur sur 8 ans et doté de quelque 13 millions de francs. Dans le canton, quelque 200 000 fr. seront à disposition annuellement des exploitants agricoles pour mettre en oeuvre des mesures profitables aux insectes domestiques et sauvages. Un important suivi des données avec l’intervention de scientifiques doit permettre d’évaluer l’efficacité des mesures. Le point dans notre édition du jour.