«Un vote aussi important qu’incertain»

L’Assemblée interjurassienne (AIJ), sans surprise, joue la carte de l’apaisement à un peu plus de six mois du vote sur l’appartenance cantonale de Moutier. Son président Dick Marty, qui parle d’un vote aussi important qu’incertain, met en garde les parties à l’immédiat après-scutin. Ainsi, l’AIJ invite les exécutifs prévôtois, jurassien et bernois à éviter toute décision unilatérale, en réaction immédiate au résultat du scrutin, concernant les relations et la collaboration interjurassiennes. Le point dans notre édition de vendredi.