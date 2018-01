Une association pour défendre les intérêts des stations de l’Arc jurassien

Le téléski des Breuleux a adhéré à l’Association des remontées mécaniques de l’Arc jurassien, fondée en automne 2017, qui vise à préserver et défendre l es intérêts des petites stations de moyenne et basse altitude. Jacques-André Aubry, président du Conseil d’administration du Téléski des Breuleux SA, siège au comité. Il explique, dans notre édition de samedi, les enjeux liés à la création de cette association et revient sur le début de la saison aux Breuleux.