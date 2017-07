Une campagne pour casser l’image négative de Bienne

La ville de Bienne souffre trop souvent d’une image négative et de préjugés véhiculés à l’extérieur. Afin de casser ce phénomène, les autorités municipales ainsi que plusieurs entreprises et partenaires ont décidé de lancer la campagne «Bienvenue à Bienne». Soutenue par une vingtaine de personnalités – du hockeyeur Jonas Hiller au rappeur Nemo en passant par l’artiste Isabelle Freymond –, celle-ci vise à rassurer celles et ceux qui postulent à un emploi dans la cité seelandaise. Le détail dans notre édition de mercredi.