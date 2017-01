Une création mondiale pour les 40 ans avec un compositeur turc de caractère

Le Festival du Jura s’offre une création mondiale pour ses quarante ans d’existence. Elle mettra à l’honneur Fazil Say, pianiste et compositeur turc au parcours parfois agité dans son pays. Star mondiale, personnalité qui n’a pas sa langue dans la poche, Fazil Say proposera une pièce pour piano et quartet à cordes. Le programme du 40e anniversaire, de fin août à fin septembre à Delémont, Porrentruy, Courgenay, Tramelan, Moutier et Saint-Imier s’annonce plantureux. Il mettra également en scène des artistes d’envergure de la région tels que la soprano Léonie Renaud et la basse Alexandre Beuchat. À lire dans notre édition de lundi.