Une entreprise pionnière décolle

Horizon Drone, entreprises fondée pat deux jeunes à Moutier, est spécialisée dans la conception de drones en tous genres et spécialement ceux pensés pour la recherche sous avalanches. Un outil utile lorsque l'hélicoptère est cloué au sol par les intempéries et que les colonnes de recherche avec chiens ne passent plus. Portrait de l'entreprise dans notre édition de mercredi.