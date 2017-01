Une expo pour sceller 30 ans de solidarité

Le Conseil de ville acceptait, il y a trente ans, de jumeler Delémont à La Trinidad et suscitait la création du Groupe Nicaragua pour porter ce projet humanitaire en faveur des plus pauvres. Une exposition retraçant le contexte social et politique dans lequel le 2e pays le plus pauvre des Amériques se trouvait à l’époque, ouvrira ses portes mercredi dans les entrepôts Rippstein.