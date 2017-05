Une exposition de photos en plein air pour redécouvrir la ville

La ville de Porrentruy se transformera pendant plusieurs mois en galerie d’art à ciel ouvert. La Municipalité et l’Association Art & Cité proposent une exposition urbaine gratuite dans les rues de la ville. C’est à l’artiste français Zacharie Gaudrillot-Roy qu’a été confiée la tâche de tirer le portrait de Porrentruy. Ses œuvres intitulées Façades dévoileront la ville sous un nouvel angle. Le public découvrira par exemple la façade de l’Hôtel de Ville découpée et intégrée à un nouveau paysage. Une impressionnante lecture entre réel et irréel... A découvrir dans l'édition de ce mardi.