Une fauche précoce pour éloigner les rats

À Alle, la fauche le long des berges de l’Allaine aura lieu d’ici peu, sans attendre l’obligation légale du 15 juin. Lassé de voir le rumex et les rongeurs envahir les berges du centre du village, le maire Stéphane Babey (image) a demandé et obtenu à pouvoir faucher plus vite les abords de l’Allaine à Alle. Il y a dix ans, l’ancien maire d’Alle avait été traduit en justice pour cela. Explications.