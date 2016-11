Une femme gagne près d’un cinquième de moins qu’un homme dans le Jura

L’égalité salariale a été au centre d’un colloque avant-hier soir dans la capitale jurassienne, à l’initiative de la déléguée à l’égalité et du Service de l’économie et de l’emploi. Il en ressort que le Jura est en recul par rapport au reste du pays. Les patrons semblent peu préoccupés par la question et les outils de suivi pas ou peu utilisés. C’est le manque de mesures coercitives des abus qui fausse tout, estime-t-on du côté des syndicats.