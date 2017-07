Une flèche sur le toit du Jura

La station de Chasseral permet par sa position élevée (1609 m.) la transmission de communicatins téléphoniques par relais et la diffusion de programmes de radio et de télévision aux quatre points cardinaux. Elle fait aussi office de relais pour la Rega et la SSR. Quoique visible à des dizaines de kilomètres à la ronde, peu se doutent de l’extrême complexité des équipements contenus dans les quatre étages de la station, dans ses sous-sols et dans sa tour rouge et blanche aux allures de fusée. Visite guidée à faire aujourd'hui en compagnie du Quotidien Jurassien.